الأردنيون دفعوا فواتير بقيمة 869 مليون دينار إلكترونيا خلال أيلول الماضي

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

سجلت حركات الدفع الإلكتروني في الأردن انخفاضا بنسبة 7% خلال شهر أيلول الماضي بالمقارنة مع شهر آب الماضي من العام الحالي، وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.



ووفق البيانات التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" فقد بلغ مقدار الانخفاض بحركات الدفع الإلكتروني 259 ألف دينار.



وبيّنت أن قيّم حركات الدفع التي نفذت في أيلول الماضي 869 مليون دينار، من خلال 3.6 مليون حركة تم تنفيذها من خلال النظام.



وحول المفوترين الأكثر تلقي لحركات الدفع من حيث القيمة، فقد تصدرت المؤسسات الحكومية بنسبة 68%، تلتها قطاعات أخرى بنسبة 10%، ثم الخدمات المالية بنسبة 10%، ثم الخدمات الأساسية بنسبة 6% ثم التعليم بنسبة 6%.

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