الأردنيّون يترقبون تسعيرة المحروقات خلال اول اشهر 2022

الوكيل الإخباري - يعيش الشارع الأردني منذ اسبوعين بحالة ترقب لأول تسعيرة محروقات في عام 2022.

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و وسط توقعات الخبراء بأن يتقرر تثبيت الاسعار كما كانت عليه خلال الشهرين الماضيين، الا ان التباين في أسعار النفط عالميا بين هبوط وارتفاع بسبب التخوفات من المتحور "اوميكرون" جعل الأعين تترقب أسعار المحروقات محليا التي من المقرر أن تعلنها الحكومة يوم غدٍ الجمعة.



ومع منتصف شهر كانون الاول الحالي، تراجعت أسعار النفط مع ارتفاع حالات اوميكرون بعد أن زاد المتحور من المخاوف بشأن تضرر محتمل للطلب على النفط ، في حين بدأ موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية في العام المقبل.



وبدأت أسعار النفط خلال الأسبوعين الماضيين بالتذبذب بين 70-80 دولار للبرميل، مع اهتمام أوبك + على ايجاد توازن بين كميات الإنتاج والمحافظة على معادلة العرض والطلب.