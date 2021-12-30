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الخميس، 30-12-2021 02:00 م

الأردنيّون يترقبون تسعيرة المحروقات خلال اول اشهر 2022

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الوكيل الإخباري - يعيش الشارع الأردني منذ اسبوعين بحالة ترقب لأول تسعيرة محروقات في عام 2022.

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و وسط توقعات الخبراء بأن يتقرر تثبيت الاسعار كما كانت عليه خلال الشهرين الماضيين، الا ان التباين في أسعار النفط عالميا بين هبوط وارتفاع بسبب  التخوفات من المتحور "اوميكرون" جعل الأعين تترقب أسعار المحروقات محليا التي من المقرر أن تعلنها الحكومة يوم غدٍ الجمعة.


ومع منتصف شهر كانون الاول الحالي، تراجعت أسعار النفط مع ارتفاع حالات اوميكرون بعد أن زاد المتحور من المخاوف بشأن تضرر محتمل للطلب على النفط ، في حين بدأ موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية في العام المقبل.


وبدأت أسعار النفط خلال الأسبوعين الماضيين بالتذبذب بين 70-80 دولار للبرميل، مع اهتمام أوبك + على ايجاد توازن بين كميات الإنتاج والمحافظة على معادلة العرض والطلب.


ومن المتوقع أن تعقد لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة غدا الجمعة اجتماعها الشهري، لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية في الأردن لشهر كانون الثاني المقبل.

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