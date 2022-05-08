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الأحد، 08-05-2022 10:03 ص

الأردن استورد قرابة 300 ألف برميل نفط عراقي في نيسان الماضي

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الوكيل الإخباري - كشفت البيانات الأولية، أن الأردن استورد من العراق خلال شهر نيسان الماضي 299.560 برميل نفط خام، بعد أن تم استئناف الصادرات النفطية بموجب اتفاقية وقعت بين البلدين.

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وأشارت البيانات، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن مُعدل تصدير النفط العراقي الخام اليومي للأردن يصل إلى 10 آلاف برميل.


وأضافت، أن المعدل الأولى الموزون لسعر البيع وصل إلى 88.38 دولار لكل برميل نفط، وهو ما يعتبر سعر تفضيلي بموجب الاتفاقية التي نصت على أن يكون سعر البيع أقل بـ 16 دولار من المعدل الشهري للسعر العالمي.


واستأنف الأردن والعراق العمل بمذكرة تفاهم حول توريد نفط كركوك الخام إلى الأردن بمعدل 10 آلاف برميل يوميا، تنقل إلى مصفاة البترول في الزرقاء.
 
وبدأ استيراد النفط العراقي مطلع نيسان الماضي بعد أن توقف مطلع شهر شباط الماضي لاستكمال بحث بنود في التفاهم الموقعة بين البلدين.


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