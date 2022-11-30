الأردن استورد 342.800 برميل نفط من العراق الشهر الحالي

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشفت الأرقام الرسمية لشركة تسويق المنتجات النفطية العراقية (سومو) أنه تم تصدير ( 342.800 ) برميل نفط خام للأردن خلال الشهر الحالي.

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و وفقاً للأرقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" فان معدل التصدير اليومي بلغ ( 11 ) ألف برميل في اليوم من نفط مصفاة كركوك العراقية.



وأشارت الأرقام إلى أن المعدل الأولي الموزون لسعر البيع بلغ ( 77.33 ) دولار لكل برميل.



وكان قد جدد الأردن والعراق اتفاقية لتوريد النفط للمملكة، بمعدل 10 آلاف برميل يومياً، وبسعر تفضيلي يقل بمقدار 16 دولاراً عن السعر العالمي.





