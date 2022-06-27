الأردن استورد 963.3 ألف برميل نفط من العراق خلال 5 أشهر

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشفت الأرقام الخاصة بواردات النفط الخام، أن المملكة استوردت حتى أيار الماضي ( 963,359) برميل من نفط كركوك العراقي.

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واوضحت الارقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن مُعدل الواردات الشهري للنفط الخام بلغ 300 ألف برميل بالمتوسط العام.

وأكدت الأرقام، أن معدل واردات النفط خلال شهري شباط وآذار الماضيين سجل صفر بسبب توقف العمل بالاتفاقية مع العراق، إلى أن تم استئنافها مع بداية شهر نيسان.



وبموجب الاتفاقية يورّد العراق للأردن 10 الآف برميل من النفط الخام يومياً، بمعدل سعر تفضيلي أقل بـ 16 دولار عن السعر العالمي.



ووفقاً لبيانات التجارة الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت الفاتورة النفطية للأردن خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 69.9%، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021.



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