الأردن الأول في منطقة الشرق الأوسط بتصدير المحيكات للولايات المتحدة

الوكيل الإخباري - أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، أن تنفيذ المبادرات والأولويات المتعلقة بالقطاع ضمن رؤية التحديث الاقتصادي من شأنه نقل هذه الصناعات إلى مراتب متقدمة على مستوى العالم الأكثر تصديرا.

اضافة اعلان



وقال المهندس قادري في بيان اليوم الأحد أن قطاع المحيكات يحتل حالياً المرتبة 16 عالمياً من حيث تصدير أصنافه التي تنتج داخل المملكة، والمرتبة 12 من حيث التصدير إلى السوق الأميركية.



ولفت إلى أن الأردن هو الأول بين البلدان العربية ومنطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق بتصدير منتجات القطاع للولايات المتحدة، حيث شكلت صادرات القطاع 2% من إجمالي المستوردات الأميركية من منتجات الألبسة.



وتوقع أن تتضاعف مؤشرات أداء قطاع المحيكات الحالي بنحو 3 أضعاف خلال 10 العشر المقبلة، وأبرزها استهداف وصول صادرات المحيكات إلى ما يقارب 7.3 مليار دولار مقارنة مع صادرات وصلت لما بقارب 2.1 مليار دولار مع نهاية العام الماضي 2022.



وأشار إلى أن التنفيذ الفعلي للمبادرات المتعلقة بقطاع المحيكات، سواء ما يتعلق بتعزيز سلاسل القيمة الأفقية والعمودية وإنشاء الصناعات التكاملية وتوفير العمالة المدربة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات وزيادة الترابط بين الشركات وغيرها، سيسهم في رفع إنتاجية القطاع وتنافسيته وتنويع منتجاته ما يضمن الدخول إلى أسواق جديدة وزيادة تدفق الصادرات وزخمها للأسواق التقليدية الحالية.



وأكد قادري أن تحقيق هذه الأهداف سيسهم في تحسين أداء العديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الاقتصاد الوطني، وأهمها توفير ما يقارب 149 ألف فرصة عمل جديدة للأردنيين داخل الاقتصاد، ما ينعكس على خفض معدلات البطالة.