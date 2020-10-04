الأردن الثالث عربيا و66 عالميا على مؤشر الحرية الاقتصادية

الوكيل الاخباري- احتل الأردن المرتبة 66 عالميا من أصل 180 دولة، في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2020، وبدرجة مقدارها 66.0/100، والصادر عن مؤسسة التراث الأميركية (Heritage Foundation).

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وعلى مستوى الدول العربية، فقد احتل الأردن المرتبة الثالثة عربيا، في مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي يقيس مدى تقدم ممارسات الحرية الاقتصادية حول العالم ضمن معايير يعتمدها التقرير، فيما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية، وبدرجة 76.2 / 100.



ودعا منتدى الاستراتيجيات الأردني، في ورقة "بإيجاز" حول مؤشر الحرية الاقتصادية، إلى ضرورة إعادة النظر إلى المؤشرات التي تكون فيها درجة الأردن منخفضة.

ويتكون المؤشر من 4 محاور رئيسية يقع ضمنها 12 مؤشراً فرعياُ وهي سيادة القانون (حقوق الملكية الخاصة، ونجاعة الإجراءات القضائية، والنزاهة الحكومية)، حجم الحكومة (العبء الضريبي، الإنفاق الحكومي، والصحة المالية)، الكفاءة التنظيمية (حرية ممارسة الأعمال، حرية العمل، والحرية النقدية)، انفتاح الأسواق (حرية التجارة، حرية الاستثمار، وحرية التمويل).

وأشار المنتدى إلى أن نتائج المؤشرات المرتبطة بـ "النزاهة الحكومية" و"حرية العمل" سجلت أدنى درجات، حيث يشمل مؤشر النزاهة الحكومية؛ المدفوعات غير النظامية (الرشاوى)، ومستوى الشفافية في إعداد السياسات الحكومية، وغياب الفساد أو نظرة المجتمع للفساد في الدولة، إضافة إلى مدى شفافية الخدمة الحكومية والمجتمعية.

وفيما يشمل مؤشر حرية العمل؛ نسبة الحد الأدنى للأجور إلى متوسط القيمة المضافة لكل عامل، والعوائق التي تحول دون توظيف عمال إضافيين، وساعات العمل، ودرجة صعوبة تسريح الموظفين، وفترة الإشعار المنصوص عليها قانونا، وتعويض نهاية الخدمة (الإلزامي)، ومعدل المشاركة في سوق العمل.

وبحسب مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2020، بينت الورقة أن كلاً من سنغافورة، وهونغ كونغ، ونيوزلندا، وأستراليا، وسويسرا احتلت المراتب الخمس الأولى عالميا.





