السبت 04-02-2023
الوكيل الاخباري

مديرية الأمن العام تنظّم حملة للتبرع بالدم لطفل مصاب بسرطان الدم

الامن العام : وفاة فتاة بحادث دهس مروع على طريق الزرقاء - المفرق

الأردن الخامس عربيا بين أعلى الدول في أسعار الفائدة

الأمانة: جميع الطرق سالكة.. والتعامل مع 15 ملاحظة الجمعة والسبت

2.2 مليون طالب يتوجهون إلى مدارسهم غدا

تحويلات مرورية على الطريق الصحراوي - تفاصيل

خبير عسكري أمريكي: الأمر انتهى في أوكرانيا وإدارة بايدن تعي هذا

اتفاق على تحديد سقف أسعار المشتقات النفطية الروسية

السقاف: الاستثمار لا يتحقق إلا بتشاركية شاملة بين القطاعين العام والخاص

الاطباء البيطريين يحملون الزراعة مسؤولية الحمى القلاعية - بيان

 
السبت، 04-02-2023 04:56 م

الأردن الخامس عربيا بين أعلى الدول في أسعار الفائدة

rosGkfKam1HZ6IIVLCFELEFru3HSmVwAyVyyNYtx


الوكيل الاخباري - ياسر شطناوي - حلّ الأردن بالترتيب الخامس عربياً بين أعلى الدول العربية في أسعار الفائدة، بعد أن رفعها البنك المركزي الخميس بنسبة 25 نقطة اساس.

اضافة اعلان


ووفقا للارقام التي رصدها "الوكيل الاخباري" وصلت نسبة الفائدة في الأردن 6.5%، وذلك بعد أن تم رفعها في أول قرار لرفع الفائدة على كافة السياسة النقدية لعام 2023.


وجاءت مصر بالترتيب الاول عربيا بمعدل فائدة وصل الى 16.25%،  ثم تونس 8.0%، ثم لبنان 7.75% ثم موريتانيا 7.0%.


وجاء بعد الأردن بالترتيب السادس دولة قطر بمعدل فائدة وصل إلى 5.5%، ثم البحرين 5.5%، ثم السعودية 5.25% ثم سلطنة عمان 5.25 %.


وحلت كل من الجزائر وليبيا والمغرب وجزر القمر بالترتيب الاخر بمعدلات فائدة أقل من 3.0%.


إقرأ ايضا
396459_4_1675516313

خروج بريطانيا من قائمة أهم 10 شركاء تجاريين لألمانيا بعد بريكست

000_336X444 (1)

اتفاق على تحديد سقف أسعار المشتقات النفطية الروسية

moved_LYNXMPEHAG0JS_L

لماذا انهارت أسعار الذهب عالمياً فور صدور بيانات التوظيف الأمريكية؟

fats-oils-spreads

انخفاض الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والسكر 18% عالمياً

لالالالا

الذهب ينخفض 2% عالمياً بعد تقرير الوظائف الأمريكية

349600_5_1659441745

بعد انخفاض الذهب.. تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا

أخبار متعلقة
55885

تراجع معظم بورصات الخليج بقيادة السعودية

77

قانون قيصر يُعطل دعم لبنان بالكهرباء عبر الأردن

1674473444380

اتفاق لإقامة معرض صناعي أردني سعودي

c26939442d2f3bd5c342e5d0745eec96-800x549

3 دول عربية اشترت نحو 100 طن من الذهب في 2022 - أسماء

8582fdfe-تجارة-عمان

ارتفاع قيمة صادرات تجارة عمان العام الماضي 19.6 %

473d779d219e94b6b11ed22ff4a94418

المبادلات التجارية بين الأردن وقطر تقفز بنسبة 28% في 2022