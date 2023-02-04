الأردن الخامس عربيا بين أعلى الدول في أسعار الفائدة

الوكيل الاخباري - ياسر شطناوي - حلّ الأردن بالترتيب الخامس عربياً بين أعلى الدول العربية في أسعار الفائدة، بعد أن رفعها البنك المركزي الخميس بنسبة 25 نقطة اساس.

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ووفقا للارقام التي رصدها "الوكيل الاخباري" وصلت نسبة الفائدة في الأردن 6.5%، وذلك بعد أن تم رفعها في أول قرار لرفع الفائدة على كافة السياسة النقدية لعام 2023.



وجاءت مصر بالترتيب الاول عربيا بمعدل فائدة وصل الى 16.25%، ثم تونس 8.0%، ثم لبنان 7.75% ثم موريتانيا 7.0%.



وجاء بعد الأردن بالترتيب السادس دولة قطر بمعدل فائدة وصل إلى 5.5%، ثم البحرين 5.5%، ثم السعودية 5.25% ثم سلطنة عمان 5.25 %.



وحلت كل من الجزائر وليبيا والمغرب وجزر القمر بالترتيب الاخر بمعدلات فائدة أقل من 3.0%.

