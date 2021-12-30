الأردن السادس عربياً بين الدول الأقل بزيادة معدلات التضخم

الوكيل الاخباري - حلّ الأردن في المرتبة السادسة عربياً والـ152 عالمياً ضمن الدول الأقل في زيادة معدلات التضخم بين 191 دولة خلال الأعوام 2017-2021، وفقاً لترتيب أعلى وأدنى معدلات التضخم 2021، الصادر عن مجلة «غلوبال فايننس» المتخصصة في مجال البنوك والمؤسسات المالية المصرفية.



وجاء الأردن في المرتبة 152 عالمياً في ترتيب (من الأعلى إلى الأدنى) بمعدل تضخم 1.6% للعام الحالي، مقارنةً مع 0.4% في 2020، و0.7% في 2019، وعند 4.5% و3.6% في عامي 2018 و2017 على التوالي.



وأشارت المجلة، إلى تسبب جائحة كورونا باضطراب خطير في الاقتصاد العالمي، حيث تسببت الاختناقات في سلاسل التوريد في عدم تلبية طلبات المستهلكين والشركات، وهو ما دفع الطلب إلى تجاوز العرض بمستويات كبيرة، وأدى إلى ارتفاع أسعار الكثير من السلع.



وعربياً، جاءت جزر القمر في المرتبة الأولى والـ190 عالمياً في تصنيف أدنى معدلات التضخم عند -1% للعام الحالي، تلتها البحرين، ثم جيبوتي، ثم فلسطين، والمغرب، وفي المرتبة السادسة الأردن، ثم الإمارات، وقطر وعُمان والكويت والسعودية، وجاءت السودان واليمن وجنوب السودان وليبيا الأعلى في معدلات التضخم للعام الحالي، في حين لم تشمل بيانات التصنيف لبنان والصومال وسوريا.

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