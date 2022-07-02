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السبت، 02-07-2022 07:30 ص

الأردن العاشر باحتياطيات الذهب عربياً

ذهب


الوكيل الإخباري - كشف التقرير الشهري لمجلس الذهب العالمي لشهر حزيران 2022 أن باحتياطيات الذهب في الأردن يبلغ 43.5 طنًا.

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و يحتل الأردن المرتبة العاشرة عربيا بحسب بيانات اطلع عليها "الوكيل الإخباري" والـ 53 عالميًا باحتياطيات الذهب.


وحلت السعودية في المركز الأول عربيًا والـ 18 عالميًا، بواقع 323.1 طنًا، بينما جاء لبنان في المركز الثاني عربيًا والـ 20 عالميًا بـ 286.8 طنًا.


وفيما يلي جدول يظهر ترتيب الدول العربية باحتياطيات الذهب، وحصة الذهب في احتياطيات هذه الدول، بناء على تقرير مجلس الذهب العالمي لشهر يونيو 2022:

 



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