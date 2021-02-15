الأردن والعراق يبحثان إجراءات إقامة مدينة اقتصادية

الوكيل الإخباري - ترأست وزير الصناعة والتجارة والتموين مها علي ووزير الصناعة والمعادن العراقي منهل الخباز، الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية للشركة العراقية الأردنية للصناعة في عمّان، حيث تم الاطلاع على واقع الشركة واستثماراتها وتوجهاتها الاستثمارية الأولية للسنوات المقبلة.

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وجرى خلال الاجتماع الذي عُقد الأحد، مناقشة آخر التطورات المتعلقة بمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة في ضوء تكليف الشركة العراقية الأردنية للصناعة للقيام بالإجراءت والدراسات الأولية اللازمة له.



وكلفت الجمعية العمومية إدارة الشركة بالمضي قدما بالإجراءات اللازمة لطلب العروض "RFP" حول إعداد دراسة جدوى للمشروع وتقديم خدمات استشارية له.

وأكد الوزيران ضرورة تسريع الإجراءات بهذا الخصوص، وأوصت الجمعية العمومية بتشكيل لجنة توجيهية مشتركة تضم الجهات المختصة في كلا البلدين لغرض متابعة سير العمل في المشروع.



وقررت الجمعية العمومية تكليف مجلس إدارة الشركة لوضع خطة عمل وتصور شامل للشركة للثلاث سنوات المقبلة.



يشار أن الشركة العراقية الأردنية للصناعة تأسست عام 1981 مناصفة بين حكومتي الأردن والعراق ولديها مساهمات استثمارية لدى الجانبين الأردني والعراقي.

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