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السبت، 14-08-2021 10:14 ص

الأردن والعراق يبحثان تنفيذ المدينة الاقتصاديَّة

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الوكيل الإخباري- شدد وزير الصناعة العراقي منهل عزيز الخباز، على اتخاذ إجراءات سريعة لتنفيذ المدينة الاقتصادية مع الأردن، بينما وجه بعقد اجتماع عاجل مع الجانب الأردني حول ذلك.

وذكر بيان لوزارة الصناعة أن “الخباز، ترأس اجتماعاً مع الوكيل الإداري للوزارة ورئيس مجلس إدارة الشركة العراقية الأردنية للصناعة والمُستشار العلمي للوزارة ومُستشار الوزارة للتنمية ومُدير عام هيئة المُدن الصناعية والمُدير المفوض للشركة العراقية الأردنية المُشتركة وأعضاء مجلس إدارة الشركة وعدد من المسؤولين في الوزارة، لمُناقشة آخر المُستجدات الحاصلة في مشروع المدينة الاقتصادية المُشتركة والتشاور والتداول، لتحديد مهام ودور الأطراف والجهات ذات العلاقة بالمشروع وتوجيهها بالأعمال المُناطة بها والأمور المُلقاة على عاتقها.

وأضاف أن “الاجتماع استعرض الإجراءات المُتخذة من الجانبين العراقي والأردني حول المشروع ومُناقشة طروحات بشأن المُعطيات والنتائج المُتمخضة عن المُناقشات والمُباحثات الجارية بين الطرفين، كما وتم الاستماع إلى آراء ومُقترحات مُدير الشركة العراقية الأردنية للصناعة وأعضاء مجلس إدارة الشركة، بشأن تفعيل دور الشركة في تنفيذ المشروع”.

وأكد الخباز، “ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لحسم ملف تنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية المُشتركة بين العراق والأردن ووضع اُسس سليمة للعمل خِلال المرحلة المقبلة وبتوقيتات مُحددة في ضوء توجيهات واهتمام قيادات البلدين”.

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