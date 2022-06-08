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الأربعاء، 08-06-2022 02:51 م

الأردن والكويت يوقعان اتفاقية تمويل للتعليم بقيمة 38.3 مليون دولار

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الوكيل الإخباري - وقعت الحكومة مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم اتفاقية تمويل قرض لتمويل مشروع البنية التحتية للتعليم العام في المملكة بقيمة بقيمة (11.6) مليون دينار كويتي ما يعادل حولي، (أي ما يعادل حوالي 38.3 مليون دولار أمريكي).

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وتهدف الاتفاقية إلى الإسهام في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبية الاحتياجات للأبنية التعليمية المناسبة من خلال إنشاء 12 مدرسة في محافظات العاصمة و مأدبا واربد وجرش والزرقاء وعجلون والبلقاء والكرك.


ويتراوح عدد الفصول في هذه المدارس من 12-36 فصلاً دراسياً، بدءا من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.


وسيعمل المشروع على توفير فرص التعليم المناسب من خلال توفير مقاعد دراسية إضافية، لمعالجة حالات اكتظاظ الطلاب في المدارس نتيجة النمو السكاني والطلب المتزايد على التعليم الحكومي، وكذلك العمل على التقليص من الأبنية المدرسية المستأجرة.


ووقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة فيما وقعها عن الجانب الكويتي المدير العام للصندوق الكويتي مروان الغانم.

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