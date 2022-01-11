الأردن يترأس أول اجتماع دولي للزيتون

الوكيل الاخباري - ناقش وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، الثلاثاء، العديد من القضايا المتعلقة بقطاع الزيتون، خلال ترؤُّسه الاجتماع الرسمي الأول للمجلس الدولي للزيتون، عبر تقنية الاتصال عن بُعد.

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وأكد الحنيفات خلال الاجتماع، أن الأردن سيعمل خلال ترؤسه للمجلس على زيادة أطر التعاون لتطوير قطاع الزيتون والاستفادة من التجارب التسويقية والتكنولوجية والممارسات الزراعية المستخدمة في الدول الأعضاء.



وحضر الاجتماع عن المجلس الدولي للزيتون، المدير التنفيذي عبد اللطيف غديرة، ومساعد المدير التنفيذي للمجلس اندوني اولانو، ورئيس العلاقات الخارجية في اللجنة الأولمبية الدولية منير فوراتي، ومدراء الوحدات الفنية والإدارية ذات الاختصاص في المجلس الدولي للزيتون، وعن الجانب الأردني مندوب الأردن لتنسيق مهام رئاسة المجلس والإدارات ذات العلاقة بقطاع الزيتون في الوزارة.



وتجدر الإشارة إلى أن الأردن تولى مهام رئاسة المجلس الدولي للزيتون للعام 2022.