الأردن يترقب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة 75 نقطة أساس

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

توقع الخبير المالي والاقتصادي الدكتور حسام عايش أن يرفع البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال اجتماعه نهاية الأسبوع الحالي.

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وقال عايش لـ"الوكيل الإخباري"، إن البنك المركزي سيحذو حذو الفيدرالي الأمريكي وذلك لارتباط الدينار الأردني بالدولار الأمريكي، حيث سيكون الرفع بمقدار 75 نقطة أساس.

وأضاف أن الفيدرالي الأمريكي سيرفع الفائدة مرتين حتى نهاية العام الجاري، وسيستمر بسياسته الحالية حتى الربع الأول من عام 2023 على الأقل.

وأشار عايش أن رفع أسعار الفائدة في الأردن يأتي للحفاظ على الهامش بين الدينار والدولار ولمنع الدولرة والإبقاء على جاذبية الدينار الأردني، لافتا إلى أن القرار سيؤثر بالتأكيد على المقترضين في الأردن وعلى الاقتصاد المحلي.



وبيّن أنه ليس من الضروري أن يرفع البنك المركزي بنفس نسبة الرفع التي سيقررها الفيدرالي الأمريكي، لافتا إلى أن ذلك يجب أن يقاس وفق مؤشرات التضخم في الأردن.

وتترقب الأسواق العالمية قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة، في ظل استمرار ضغوط التضخم على المستوى العالمي.