السبت 02-04-2022
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السبت، 02-04-2022 12:19 م

الأردن يدعو الجانب الأميركي لتجديد اتفاقية منحة القمح

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الوكيل الإخباري - التقى وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي في مكتبه الملحقة الإقليمية لوزارة الزراعة الأميركية اليزابيث ميلو، حيث جرى بحث العديد من المواضيع خاصة الاقتصادية منها والتعاون في مجال تعزيز الأمن الغذائي.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم السبت، ثمن الشمالي الدعم المتواصل من حكومة الولايات المتحدة للأردن والذي ساهم في دعم الاقتصاد الوطني ومساعدته على مواجهة التحديات.

ودعا الشمالي الجانب الأميركي لتجديد اتفاقية منحة القمح لهذا العام.

وقال الشمالي ان الولايات المتحدة من أهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين للأردن والتي تعززت بفضل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الجانبين.

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