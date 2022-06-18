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السبت، 18-06-2022 09:49 ص

الأردن يستضيف المنتدى العربي الأول للحلي والمجوهرات

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الوكيل الإخباري - تنظم غرفة تجارة الأردن وبمشاركة الاتحاد العربي للذهب والمجوهرات، والنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، يوم غد الأحد، في عمان، فعاليات المنتدى العربي الأول للحلي والمجوهرات.

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ويشكل المنتدى الذي سيشارك فيه تجار من مصر وقطر والكويت ومؤسسات رسمية أردنية معنية بقطاع الذهب والمجوهرات، منصة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وبناء علاقات تجارية واستثمارية بين الدول الأعضاء بالاتحاد.


وقال ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، في بيان اليوم السبت، إن المنتدى سيناقش العديد من القضايا التي تتعلق بشهادات وقواعد المنشأ العربية وواقع سوق المجوهرات والمعطيات المستقبلية العالمية لأسعار الذهب ووضع الأردن على خريطة المجوهرات العربية.


وأضاف أن المنتدى يمثل فرصة للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتوفرة بقطاع الحلي والمجوهرات العربي بما يحقق المصالح المشتركة وتعزيز التعاون المشترك بقطاع الذهب والمجوهرات، لا سيما في ظل المعطيات الاقتصادية الدولية الحالية.


يذكر أن الاتحاد العربي للذهب والمجوهرات، هو منظمة عربية ويعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ويتخذ من بيروت مقرا له، ويهدف إلى تنمية وتطوير وتدعيم وتنسيق مجالات عمل أعضائه وتوثيق الروابط بينهم والإسهام في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الأقطار العربية.

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