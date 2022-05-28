الأردن يستضيف بعثة مصرية تضم 43 شركة تجارية وصناعية

الوكيل الإخباري - تستضيف غرفة تجارة عمان والنقابة العامة لتجار المواد الغذائية، الاثنين المقبل، بعثة تجارية مصرية تضم 43 شركة تجارية وصناعية، متخصصة بالصناعات الغذائية ومواد الطباعة والتغليف.

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وحسب بيان مشترك للغرفة والنقابة السبت، سيتم تنظيم لقاءات ثنائية تجمع المستوردين والتجار والمصدرين من الأردن ومصر، إلى جانب أصحاب أعمال من فلسطين وسوريا والعراق تم دعوتهم للمشاركة.



وقال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، الذي يرأس أيضا النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، بأن زيارة البعثة المصرية للمملكة تأتي ثمرة للتعاون والتنسيق المشترك بين الغرفة والنقابة مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية المصري، مؤكدا ان المملكة ستكون مركزا للقاءات ستجري خلال الفترة المقبلة.



ودعا الحاج توفيق التجار والمستوردين والمصدرين الاردنيين والعرب المقيمين بالمملكة، لحضور اللقاءات التي ستبدأ في التاسعة من صباح الاثنين المقبل بفندق انتركونتيننتال بالعاصمة عمان، مشيرا الى لقاءات أخرى ستعقد لاحقا لمختلف القطاعات التجارية والخدمية.



واكد ان المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة لشكل العلاقة الاقتصادية والتجارية التي تربط البلدين وتعزيز التعاون المشترك وتوسيع الاستثمارات ومعالجة أي معوقات تواجه التجار والمستوردين والمصدرين من البلدين.