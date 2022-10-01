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السبت، 01-10-2022 09:39 ص

الأردن يشارك بمعرض سيال باريس للصناعات الغذائية

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الوكيل الإخباري - تنظم جمعية المصدرين الأردنيين مشاركة شركات محلية متخصصة بصناعة الغذاء بمعرض "سيال باريس" للصناعات الغذائية الذي سيفتتح في الخامس عشر من الشهر الحالي بالعاصمة الفرنسية باريس.

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وحسب رئيس الجمعية أحمد الخضري فإن 11 شركة أردنية تعمل بقطاعات الحلويات والشوكولاتة والبهارات والمكسرات والمشروبات ستشارك بالجناح الأردني لعرض منتجاتها أمام الزائرين، مؤكدا أن المعرض يعتبر من أهم معارض الغذاء التي تقام بالعالم.


وقال إن المشاركة الأردنية التي تعتبر الثالثة في أعمال المعرض تأتي انطلاقا من حرص الجمعية لترويج المنتجات الوطنية والسعي لفتح أسواق جديدة أمام الشركات المحلية للمساهمة في زيادة التصدير.


وأضاف الخضري، في بيان اليوم السبت، أن الجمعية حريصة على توفير منصة للمصدرين الأردنيين لتعزيز تواجدهم باسواق أوروبا، مؤكدا أن فرنسا تعتبر بوابة مهمة للمنتجات الصناعية الأردنية للعبور إلى الأسواق الافريقية المهمة للمملكة، لا سيما مع تواجد رجال أعمال أفارقة مشاركين بالمعرض.


وأوضح أن المعرض يشكل منصة تجارية مهمة لتبادل الأفكار والاطلاع على آخر التطورات في مجال التصنيع الغذائي إضافة إلى التواصل مع المهتمين بهذا المجال في ظل حجم المشاركة من مختلف دول العالم.


وعبر رئيس الجمعية عن أمله بأن تسهم المشاركة الأردنية بأعمال المعرض الذي يستمر خمسة أيام، من خلال الجناح الذي تقدر مساحته بـ 150 مترا مربعا، في تحقيق نتائج إيجابية والترويج للصناعة المحلية والسعي الى عقد الصفقات التجارية.


وأكد الخضري أن الجمعية وضمن أهدافها مستمرة بتوفير الخدمات للصناعيين من مختلف القطاعات ومساعدتهم بإيجاد أسواق تصديرية لمنتجاتهم من خلال المشاركة بالمعارض الدولية وعقد الندوات وورش العمل للتعريف بكيفية الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التجارية التي تربط المملكة مع تكتلات اقتصادية دولية.


بدوره، أشار مدير عام جمعية المصدرين حليم أبو رحمة إلى أن الجمعية تسعى باستمرار إلى إيجاد أسواق جديدة غير تقليدية من خلال المشاركة بالمعارض المتخصصة التي تسهم بشكل كبير في عمليات الترويج للمنتجات الصناعية الأردنية وعقد الصفقات التجارية.


وأكد أهمية توفير الدعم المستمر لتمكين الشركات الأردنية من المشاركة بالمعارض الخارجية كونها أنجح السبل لترويج الصادرات، وتعزيز تواجد المنتجات الأردنية والمحافظة على الزخم الذي اكتسبته بالأسواق التصديرية نظرا لجودتها وتنافسيتها العالية.


واشار أبو رحمة إلى أن تنويع الأسواق التصديرية مهم جدا للصادرات الصناعية الأردنية، مبينا أن الجمعية تقتنص دائما الفرص للتواجد بمحافل اقتصادية دولية تنعكس على عمليات الترويج للمنتجات الأردنية.

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