الأردن يشتري القمح بسعر 413 دولار للطن في أحدث صفقة

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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اشترت وزارة الصناعة والتجارة والتموين في أحدث صفقة 60 ألف طن قمح الأربعاء الماضي بسعر 413 دولار للطن الواحد، وفق الناطق باسمها ينال برماوي.وقال البرماوي لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار القمح انخفضت عالميا خلال الأيام القليلة الماضية لكنها لم تصل بعد إلى ما كانت عليه قبل الأزمة الروسية الأوكرانية.وأضاف أن أكبر ارتفاع طرأ على صفقات القمح التي قامت الوزارة بإبرامها وصل إلى 500 دولار للطن الواحد، فيما كان سعر الشراء الذي اشترت عليه الوزارة في 1 شباط من العام الحالي (أي ما قبل الأزمة) حوالي 326 دولار للطن الواحد.وأشار البرماوي إلى أن الوزارة مستمرة بطرح عطاءات شراء القمح بشكل دوري للمحافظة على المخزون الاستراتيجي.وتابع أن المخزون الاستراتيجي من القمح يغطي استهلاك المملكة نحو 14 شهرا.يشار إلى أن الاستهلاك الشهري من القمح في الأردن يقدر بـ90 ألف طن.