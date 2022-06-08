الأردن يصدر سندات يوروبوند بقيمة 650 مليون دولار

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة المالية والبنك المركزي الأردني، الأربعاء، عن نجاح إتمام عملية إصدار سندات "يوروبوند" في الأسواق العالمية بقيمة 650 مليون دولار وبسعر كوبون ثابت 7.75% تستحق بعد خمس سنوات ونصف أي في بداية عام 2028.



وقال وزير المالية محمد العسعس إن الإصدار استهدف حجم اكتتاب بقيمة 500 مليون دولار، إلا أن العروض المقدمة من المستثمرين بلغت أكثر من ثلاثة أضعاف بقيمة إجمالية حوالي 1.8 مليار دولار.



وأشار إلى أن هذه التغطية المرتفعة مكنت الوزارة من رفع قيمة الإصدار إلى 650 مليون دولار، علما بأن عدد المؤسسات الاستثمارية التي شاركت في الاكتتاب فاق المئة، بما فيها أهم وأكبر الصناديق الاستثمارية العالمية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

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