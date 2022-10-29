الأردن يعلق على قرار الهند بتمديد القيود على تصدير السكر

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، اليوم السبت، إن قرار الهند بتمديد القيود المفروضة على تصدير السكر لمدة عام لن يؤثر على الأردن بأي حال من الأحوال.

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وأوضح البرماوي أن الأردن يستورد السكر من عدة أسواق أهمها البرازيل والجزائر، مشيرا إلى أن "السكر كما هو الحال لباقي المواد التموينية يتم استيراده من مناشئ مختلفة ضمن مواصفات الجودة والاشتراطات القياسية الأردنية".



وأكد ، أن مخزون السكر في الأردن كاف، وضمن الحدود الآمنة، لافتا إلى أنه يتم توريد مزيد من الكميات إلى الأردن بناء على تعاقدات القطاع التجاري.



الحكومة الهندية قالت، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، إن الهند أكبر منتج للسكر في العالم، مددت القيود المفروضة على تصدير السكر لمدة عام حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2023.



وكانت الهند قد فرضت في أيار/ مايو، قيودا على الصادرات حتى نهاية هذا الشهر؛ لاحتواء ارتفاع الأسعار المحلية بعد صادرات قياسية.

المملكة