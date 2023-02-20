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الإثنين، 20-02-2023 11:33 ص

الأسهم الآسيوية تتراجع بعد أنخفاض اسعار النفط العالمية

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسهم أغلب شركات الطاقة الآسيوية اليوم الاثنين في مستهل تعاملات الأسبوع الحالي بعد تراجع أسعار النفط العالمية يوم الأحد لتسجل أطول فترة تراجع متصلة منذ بداية العام الحالي، في ظل مؤشرات على تمسك مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بمواصلة تشديد السياسة النقدية مع ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي يوم الجمعة الماضي بمقدار 2.15 دولار إلى 76.34 دولار للبرميل، ليستمر التراجع لليوم الرابع على التوالي.

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وارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات طوكيو اليوم بنسبة 0.5%.

وفي أستراليا تراجعت أسعار شركات الطاقة الأسترالية سانتوس بنسبة 1.2% ووسايد بنسبة 1% وبيتش إنيرجي بنسبة 3.7%. وفي اليابان تراجعت أسهم شركات إنبكس بنسبة 1% وجابان بتروليوم إكسبلورشن بنسبة 0.4% وشيوودا بنسبة 1.4%. ( الاقتصادية )

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