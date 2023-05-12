الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

الوكيل الإخباري - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات اليوم الجمعة، حيث أغلق مؤشر ستوكس 600 على ارتفاع بنسبة 0.4 بالمئة، مع ارتفاع القطاع المصرفي بنسبة 0.8 بالمئة وارتفاع أسهم قطاع الطاقة بنسبة 1.5 بالمئة، بينما تراجعت أسهم السيارات بنسبة 0.7 بالمئة.
وحسب شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، فقد ارتفع في ختام الجلسة مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.3 بالمئة أو 24 نقطة إلى 7754 نقطة، كما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.5 بالمئة أو 79 نقطة إلى 15914 نقطة، فيما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.4 بالمئة أو 33 نقطة إلى 7415 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ستوكس بنسبة 0.4 بالمئة أو نقطتين عند 465 نقطة، وبلغت مكاسبه هذا الأسبوع حوالي 0.04 بالمئة فقط.