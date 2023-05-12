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الجمعة، 12-05-2023 11:12 م

الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

الأسهم-الأوروبية


الوكيل الإخباري - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات اليوم الجمعة، حيث أغلق مؤشر ستوكس 600‎‏ على ارتفاع بنسبة 0.4 بالمئة، مع ارتفاع القطاع المصرفي ‏بنسبة 0.8 بالمئة وارتفاع أسهم قطاع الطاقة بنسبة 1.5 بالمئة، بينما تراجعت أسهم ‏السيارات بنسبة 0.7 بالمئة.

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وحسب شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، فقد ارتفع في ختام الجلسة مؤشر ‏فوتسي 100‏ البريطاني بنسبة 0.3 بالمئة أو 24 نقطة ‏إلى 7754 نقطة، كما ارتفع ‏مؤشر داكس‏ الألماني بنسبة 0.5 بالمئة أو 79 نقطة إلى 15914 ‏نقطة، فيما ارتفع مؤشر ‏كاك 40‏ الفرنسي بنسبة 0.4 بالمئة أو 33 نقطة إلى 7415 ‏نقطة، في حين ارتفع مؤشر ‏ستوكس بنسبة 0.4 بالمئة أو نقطتين عند 465 نقطة، وبلغت مكاسبه هذا الأسبوع حوالي 0.04 بالمئة فقط.


بترا

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