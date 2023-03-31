الأسهم الأوروبية تنهي الربع السنوي الأول على مكاسب

الوكيل الإخباري - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات اليوم الجمعة، وسجل مؤشر ‏ستوكس 600‏ الأوسع نطاقاً مكاسب فصلية بنحو 7.05 % في الربع الأول على ‏الرغم من الأسابيع القليلة المتقلبة من التداول في القطاع المصرفي، لكن المؤشر ‏سجل خسائر شهرية في آذار بنسبة 1.36 % ، وبلغت مكاسبه الأسبوعية ‏‏4 % .

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وكانت البنوك هي الطرف الوحيد الخاسرة اليوم، حيث أغلقت على انخفاض بنسبة ‏‏0.2 % على الرغم من الزخم الإيجابي طوال الأسبوع.‏



وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر فوتسي 100‏ البريطاني بنسبة 0.1 % أو 11 نقطة ‏إلى 631 نقطة، كما ارتفع ‏مؤشر داكس 40‏ الألماني بنسبة 0. % أو ما يعادل 106 نقاط إلى ‏‏15629 نقطة، فيما ارتفع ‏مؤشر كاك‏ الفرنسي بنسبة 0.8 % أو 59 نقطة إلى 7322 ‏نقطة، وارتفع ‏ستوكس 600‏ بنسبة 0.7 % أو ما يعادل 3 نقاط إلى 458 نقطة.‏

