الأسهم الأوروبية تنهي الربع السنوي الأول على مكاسب

الوكيل الإخباري - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات اليوم الجمعة، وسجل مؤشر ستوكس 600 الأوسع نطاقاً مكاسب فصلية بنحو 7.05 % في الربع الأول على الرغم من الأسابيع القليلة المتقلبة من التداول في القطاع المصرفي، لكن المؤشر سجل خسائر شهرية في آذار بنسبة 1.36 % ، وبلغت مكاسبه الأسبوعية 4 % .
وكانت البنوك هي الطرف الوحيد الخاسرة اليوم، حيث أغلقت على انخفاض بنسبة 0.2 % على الرغم من الزخم الإيجابي طوال الأسبوع.
وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.1 % أو 11 نقطة إلى 631 نقطة، كما ارتفع مؤشر داكس 40 الألماني بنسبة 0. % أو ما يعادل 106 نقاط إلى 15629 نقطة، فيما ارتفع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.8 % أو 59 نقطة إلى 7322 نقطة، وارتفع ستوكس 600 بنسبة 0.7 % أو ما يعادل 3 نقاط إلى 458 نقطة.