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السبت، 21-05-2022 01:38 م

الأسهم السعودية تفقد 594 مليار ريال من قيمتها السوقية في 10 جلسات

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الوكيل الاخباري- هبط المؤشر العام للسوق السعودية 1300 نقطة خلال 10 جلسات تداول فقط، لتفقد السوق الرئيسة نحو 9.5% من قيمتها خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، متأثرا بجني أرباح طالت الأسهم القيادية.

ويأتي هبوط الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعدما سجل أكبر تراجع خلال الأسبوع الذي سبقه منذ أكتوبر 2020، حيث تأثرت بأداء الأسهم القيادية وبالتحديد أسهم البنوك.

ويتزامن تراجع السوق المحلية مع تراجع الأسواق العالمية وتوجه البنوك المركزية حول العالم، لرفع معدلات الفائدة لمواجهة التضخم، وفق ما ذكرته صحيفة الاقتصادية.

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