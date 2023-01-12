الأسواق العالمية تترقب ظهور بيانات التضخم الأمريكية اليوم

الوكيل الإخباري - قالت منصة ( marketwatch ) الخاصة بتوفير المعلومات المالية واخبار الأعمال وتحليل بيانات سوق الأوراق المالية العالمية، إن سوق الأسهم والمستثمرون اليوم على المحك، قبيل ظهور بيانات التضخم الأمريكية، التي يمكن أن تساعد في تحديد حجم الزيادة المقبلة على سعر الفائدة الفيدرالي الأمريكي.

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وأضافت المنصة، في تقرير لها اليوم، ترجمه "الوكيل الاخباري" أنه من المتوقع أن تظهر قراءة مؤشر أسعار المستهلكين ( التضخم) لشهر كانون الأول الماضي من مكتب إحصاءات العمل، الذي يتتبع التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون للسلع والخدمات.

وبيّن أنه من المُتوقع أن يرتفع مقياس السعر الأساسي الذي يستبعد تكاليف الغذاء والوقود المتقلبة بنسبة 0.3٪ عن تشرين الثاني أو 5.7٪ على أساس سنوي.



ونوه التقرير أن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر كانون أول الماضي مهم بشكل خاص للتأثير على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه القادم والذي سيقرر فيه رفع أسعار الفائدة.



وختم التقرير أن البنك المركزي يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة فوق 5٪ من أجل الوصول بالتضخم إلى هدف 2٪ ، مع عدم توقع تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.



ويرى متداولو أن هناك احتمالات بنسبة 78٪ برفع الفائدة 25 نقطة أساس.