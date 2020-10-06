الأسواق المالية تتعافى على إيقاع خروج ترامب من المستشفى

إعداد: مهند سعيد
، كبير المحللين بشركة CFI اضافة اعلان
الوكيل الاخباري –
استعادت أسواق الأسهم والسلع والمعادن عافيتها بتداولات يوم أمس الأثنين وأغلقت جميعها على إرتفاعات قياسية بعد إعلان خروج الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من مستشفى عسكري كان يتعالج فيه من فيروس كورونا على مدى أربعة أيام، وبالتفاصيل، فقط ارتفع مؤشر داوجونز الصناعي بأكثر من 400 نقطة متجاوزاً المستويات 28100 ليتداول عند أعلى مستوى له في ثلاث أسابيع، كما ارتفع مؤشر "ستوكس يوروب" بحوالي 1% بعد ارتفاع معظم أسواق الأسهم الأوروبية، وبالإنتقال للسلع والمعادن فقد ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 5% وهو يعتبر أول صعود بعد خسائر على مدى ثلاث جلسات متتالية سابقة ليتداول سعر برميل برنت عند 41 دولار، وأخيراً فقد استعادت أسعار الذهب المستويات 1900 دولار للأونصة بعد ارتفاعها بحوالي 1% واستقر سعر الأونصة عند 1914 دولار، وكان الرئيس الأمريكي قد دعا الأمريكيين في رسالة مصورة إلى الخروج وعدم الخوف من فيروس كورونا.