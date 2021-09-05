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الأسواق الناشئة أرض خصبة للعملات المشفرة

144 مستوطنا يقتحمون الأقصى

الأحد، 05-09-2021 01:32 م

الأسواق الناشئة أرض خصبة للعملات المشفرة

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الوكيل الاخباري- رأت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية الأحد، أن الأسواق الناشئة باتت توفر أرضية خصبة للعملات المشفرة، غالبًا؛ بسبب فشل عملاتها في القيام بمهمتها بشكل مناسب.

وأشارت إلى أن العملات الوطنية في تلك الأسواق، غالبًا ما تكون مقصرة كمخزن حقيقي للقيمة، وكوسيلة تبادل ووحدة حساب، وأن ما يقوض جاذبيتها هو التضخم غير المتوقع، وأسعار الصرف المتقلبة، والأنظمة المصرفية غير المستقرة والمكلفة، والقيود المالية، وحالة عدم اليقين التنظيمي.

وأوردت الصحيفة، نيجيريا أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، كمثال على تلك  الأسواق، مشيرة إلى أن سكانها الشباب نفذ صبرهم من التعامل يوميًا مع ارتفاع معدلات البطالة، وتقلبات العملات في السوق السوداء، وضوابط رأس المال.

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المصدر: إرم

 

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