الأسواق تفتتح على استقرار وهدوء على أسعار الذهب عالمياً

الوكيل الإخباري -
افتتحت الأسواق اليوم على استقرار بالأسعار، مع هدوء تام بالمؤشرات الأمريكية وتحركات ضعيفة في سوق الذهب.اضافة اعلان
وسجلت عقود مؤشر داو جونز ارتفاعًا بـ 3 نقاط، بينما سجلت عقود مؤشر إس آند بي 500 تراجعًا بنقطة واحدة، وعقود مؤشر ناسداك سجلت تراجعًا بـ 12 نقطة.
أمّا الذهب في المعاملات الفورية فاستمر بالحركة العرضية عند مستوى 1,990 دولار للأوقية، وسجلت العقود الآجلة 1,998 دولار للأوقية، أي دون مستوى 2,000 دولار للأوقية.
ويأتي الاستقرار في ظل إغلاق بعض الأسواق الآسيوية مثل الصين بمناسبة عيد العمال. ( investing
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