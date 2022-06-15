الأربعاء 15-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

محاضرة حول تسميد الأشجار في الكرك

كريشان يفتتح اللقاء التعريفي بمشروع كفاءة استخدام الطاقة بالعقبة

تعرّف على السدود التي جفت في المملكة - أسماء

البلقاء التطبيقية تقرر وقف الاقتطاعات المترتبة على الموظفين عن شهر حزيران

ادخال مفاهيم جديدة في مناهج العلوم لهذه الصفوف

دعوة لتحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين

قرار حكومي حول أنشطة قطاع المشتقات البترولية

اجراءات حكومية لتحفيز سوق رأس المال

مشروع قانون جديد للمجلس الطبي واعطائه صفة الاستعجال

الضمان : مشروع التأمين الصحي ممول بالكامل من الاشتراكات

الأربعاء، 15-06-2022 03:42 م

الأسواق على أعصابها ... ترقب أردني لرفع الفيدرالي الأمريكي اسعار الفائدة

34216_large


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - يترقب القطاع المالي في الأردن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم والمتوقع أن يأتي برفع أسعار فائدة قد تصل إلى 75 نقطة أساس.اضافة اعلان


وهذا الرفع هو الثالث خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام الحالي، والذي يعتبر أداة لمحاربة ارتفاع التضخم المستمر، إلى جانب ضمان استقرار الدينار ومنع "الدولرة". 

خبراء وتجار أكدوا لـ " الوكيل الإخباري" على أهمية أن يكون رفع أسعار الفائدة في الأردن بعد الفيدرالي الأمريكي مدروساً بتأنٍ دون تعجل، خوفاً من حدوث انخفاض قوي في الحركة الاقتصادية.

وأشاروا إلى أن السياسة المالية في الأردن تمكّن البنك المركزي من اتخاذ القرار منفرداً دون اتباع للفيدرالي الإمريكي حسب معطيات السوق ومعدلات النمو.

القطاع التجاري يعتبر نفسه من أكبر المتضررين من هذا الرفع نظراً لانعكاسه على حركة السوق، والقوة الشرائية، إلى جانب صعوبة حصول التجار على التمويلات والتسهيلات. 

ويتخوف التجار من حدوث ركود عام، وهو ما يكبدهم خسائر كبيرة، وتجبرهم على ترك أعمالهم وتسريح العمالة لديهم. 

يذكر أن الفدرالي الامريكي سبق أن رفع أسعار الفائدة مرتين منذ بداية العام بعد أن تجاوزت معدلات التضخم الـ 8.6% في الولايات المتحدة الامريكية.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



إقرأ ايضا
هه

الطاقة الدولية: الطلب على النفط سيرتفع لمستوى قياسي

نتن

بسبب الأزمة الإقتصادية.. حكومة تدعو شعبها لتقليل شرب الشاي

288473453_385200180308360_4763831436018377038_n

الخصاونة يختار فريق وزاري لتنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي - أسماء

89WENOAvQyB6zV1evzZ2YYPO0eKVLUeptTCI5ZVz

ارتفاع صادرات صناعة عمان 61 % في 5 أشهر

0L5A8804

تقرير دولي: البطالة وتكاليف الطاقة أبرز تحديات الأردن في 2022

62022139531131789292

علان: انخفاض اسعار الذهب 80 قرشاً محلياً منذ بداية الاسبوع

أخبار متعلقة
1782759_0

توقعات برفع الفيدرالي الامريكي اسعار الفائدة الأسبوع المقبل

017c2dae-285705

توقعات بتسارع معدل التضخم في الأردن في 2022

266710088_108027511737450_1870538506031717947_n

العقبة لإدارة المرافق تدير جميع العمليات في المنشآت الحيوية بالمدينة

297758

اتفاق أردني عراقي حول تمويل مشروع المدينة الاقتصادية على حدود طريبيل

image (1)

ارتفاع معدل التضخم في المملكة 2.62 %

4qcN1PRYbFIfr6JsTaZuPuNGdxfmS24HhHpDOgkV

وزير الاستثمار يبحث تعزيز الاستثمارات الايرلندية في المملكة