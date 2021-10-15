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الجمعة، 15-10-2021 05:48 م

الألومنيوم يقفز إلى أعلى مستوى منذ 2008

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الوكيل الاخباري- قفزت أسعار الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الجمعة، حيث تجاوز سعر المعدن مستوى 3200 دولار للطن، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2008.

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ووفقا للتداولات صعدت أسعار الألومنيوم بحلول الساعة 10.11  بتوقيت غرينتش بنسبة 3.1 بالمئة إلى 3209 دولارات للطن، وهو أعلى مستوى في 13 عاما، منذ تموز 2008، وفق ما أوردت وكالة تاس .


ويأتي الارتفاع في ظل صعود أسعار الطاقة في البورصات، حيث صعدت عقود "برنت" اليوم فوق مستوى 85 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى في 3 سنوات.

 

المصدر: بترا

 

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