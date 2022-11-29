الثلاثاء 29-11-2022
الوكيل الاخباري

الأمم المتحدة : الشحن البحري العالمي في خطر

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الثلاثاء، 29-11-2022 02:06 م

الأمم المتحدة : الشحن البحري العالمي في خطر

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الوكيل الإخباري - توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الثلاثاء، أن تفقد وتيرة نشاط الشحن البحري العالمي زخمها وتقع في دائرة الخطر العام المقبل، إذ تلقي الاضطرابات الاقتصادية والصراع في أوكرانيا وتداعيات الجائحة بثقلها على التوقعات التجارية.

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وتشير التقييمات إلى أن النمو الاقتصادي العالمي سيشهد مزيدا من التباطؤ في 2023، بعد عام غلبت عليه تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع التضخم.


ومن المتوقع أن يؤثر التباطؤ على الملاحة البحرية، التي تنقل أكثر من 80 % من التجارة المتداولة عالميا، إلا أن رسوم الشحن بالناقلات قد تظل مرتفعة.


وفي تقريره استعراض النقل البحري لعام 2022، توقع المؤتمر تراجع النمو في التجارة البحرية العالمية إلى 1.4 % هذا العام، وأن يظل عند نفس المستوى في 2023. ( سكاي نيوز )

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