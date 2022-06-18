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السبت، 18-06-2022 04:42 م

الأمم المتحدة تحذر: استمرار حرب أوكرانيا سيؤدي إلى مجاعة

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الوكيل الإخباري - أكد مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أن العالم سوف يواجه خطر المجاعة إذا استمرت الحرب في أوكرانيا، مشيراً إلى تحذير الأمم المتحدة من أن استمرار الحرب هناك سيؤدي إلى جحيم على الأرض.

وأضاف المقال، الذي كتبه الصحفي فريد هارتر، أن العالم سوف يواجه موجات غير مسبوقة من نقص الغذاء مما قد يثير الاضطرابات في العديد من دول العالم في ظل استمرار الحصار المفروض على موانئ البحر الأسود والتي يتم من خلالها تصدير منتجات أوكرانيا من الحبوب إلى دول العالم.

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وأشار الكاتب إلى تصريحات المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي دافيد بيسلي التي يقول فيها إن العديد من دول العالم قد يواجه قلاقل سياسية واضطرابات هذا العام بسبب ارتفاع أسعار الغذاء، ولا سيما الدول التي تعتمد اعتماداً رئيسياً على صادرات أوكرانيا وروسيا من الحبوب.


ولفت بيسلي في تصريحاته إلى أن العالم كان يواجه بالفعل أزمة غذاء حتى قبل حرب أوكرانيا بسبب جائحة كورونا وارتفاع أسعار الوقود إلا أن عواقب حرب أوكرانيا أدت إلى تفاقم الوضع على نحو غير مسبوق.


وقال الكاتب إن المنتجات الغذائية التي تصدرها أوكرانيا سنوياً تكفي لطعام 400 مليون شخص على مستوى العالم حيث تنتج ما يقرب من 42 بالمائة من إنتاج العالم من زيت عباد الشمس إلى جانب 16 بالمائة من الذرة وتسعة بالمائة من القمح، مشيراً إلى أن بعض دول العالم تعتمد على روسيا وأوكرانيا بالكامل في توفير احتياجاتها من الحبوب مثل الصومال.

وأوضح مسؤول برنامج الغذاء العالمي، كما يشير الكاتب، أن أعداد المتضررين من أزمات الغذاء في العالم ارتفع من 650 مليون شخص إلى 810 ملايين على مدار الخمسة أعوام السابقة بسبب أزمة المناخ و جائحة كورونا ناهيك عن الحرب في أوكرانيا. ( اليوم السابع)

 


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