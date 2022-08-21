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الأحد، 21-08-2022 10:26 ص

الأمم المتحدة تُحذر من أزمة غذاء عالمية العام المقبل

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الوكيل الإخباري - حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، العالم من خطر حدوث أزمة غذاء عالمية اعتباراً من العام المقبل.

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وقال جوتيريش، خلال مؤتمر في إسطنبول، إنه يتعيّن على الحكومات والقطاع الخاص التعاون لتوصيل الأغذية والأسمدة الروسية، وكذلك الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية بموجب اتفاق تم التوصل إليه الشهر الماضي.


وشدد على أنه من المهم أن تتعاون جميع الحكومات والقطاع الخاص، منوهاً إلى أن الحصول على مزيد من المواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا وروسيا أمر بالغ الأهمية لتهدئة أسواق السلع الأساسية وخفض الأسعار للمستهلكين.


وختم: " أنه دون أسمدة في 2022، قد لا نجد ما يكفي من الغذاء في 2023". ( الاقتصادية




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