الأمم المتحدة تحذر من انهيار النظام المصرفي في ليبيا

الوكيل الإخباري- حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، اليوم الخميس، من أن النظام المصرفي الليبي "سينهار على الأرجح" إذا لم يتحد فرعا البنك المركزي المتوازيين في البلاد.

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وقال كوبيش، إن انقسام البنك المركزي المصحوب بالافتقار إلى ميزانية موحدة، أدى إلى أن يراكم الفرعان ديونا لكي يمول كل منهما حكومته المعنية.

وأضاف، "إدارة هذا الدين ممكنة فقط إذا توحد البنك المركزي... وبعبارة أوضح سينهار النظام المصرفي الليبي على الأرجح في غياب التوحيد".



وأوصى كوبيش، بتدقيق مالي دولي لفرعي البنك بخطوات قد تؤدي إلى إعادة توحيدهما في نهاية المطاف، وأبلغ كوبيش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بأن النتيجة الرئيسية هي أن الوحدة "لم تعد ببساطة يوصى بها بل هي أمر مطلوب".



ومن المتوقع، أن يساعد أي توحيد للبنك المركزي في تحسين الثقة بين مشتري النفط الليبي في وقت ترتفع فيه أسعار مادة التصدير الرئيسية للبلاد.

المصدر: روسيا اليوم