الأمم المتحدة: ندعم رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن

الوكيل الإخباري - رحبت الأمم المتحدة في الأردن بإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي للأردن كجزء من أجندة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي و لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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وكانت الأمم المتحدة، وما زالت شريكاً لحكومة الأردن وشعبه منذ أمد طويل، وأكدت مجدداً استعدادها لدعم جهود المملكة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي العشرية.



وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن غلام م. اسحق زي: “نعمل حالياً بالشراكة مع الحكومة الأردنية على تطوير إطار التعاون الجديد للأعوام 2023-2027.



وستوفر عملية التطوير فرصة لمواءمة الأولويات المدرجة ضمن إطار التعاون لدعم تنفيذ الرؤية الاقتصادية الجديدة”.



