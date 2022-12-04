الأمين العام للمالية: الحكومة ستقترض 2.3 مليار دينار العام المقبل

الوكيل الاخباري - أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة، الدكتور حسام أبو علي، أن جميع المعاملات التي قدمت للجان المحلية قبل تاريخ 22 تشرين الثاني بخصوص التقدير الإداري عليها، قد جرى النظر بها ودراستها حسب الأصول.



وأضاف أنه جرى اتخاذ القرارات بشانها وتحويلها إلى مديريات الأراضي في مختلف إنحاء المملكة، وأصبح بإمكان أصحاب هذه المعاملات مراجعة هذه المديريات اعتبارا من صباح يوم غد الاثنين واستكمال إجراءات معاملاتهم .



وبين أبو علي أنه جرى أيضا إنجاز واستكمال الموافقات على جميع معاملات التسجيل الخاصة بالبنوك والمؤسسات التي تتطلب موافقة الوزير أو المدير العام، واستكمال معاملات المستثمرين المتعلقة بإعادة النظر بالتقدير الإداري أو شراء أراض وعقارات تتطلب الموافقة المسبقة على عملية الشراء.



ودعا أصحاب هذه المعاملات من المواطنين والمستثمرين إلى مراجعة مديريات الدائرة المعنية اعتبار من يوم غد الاثنين لاستكمال إجراءات معاملاتهم وإنجازها.

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