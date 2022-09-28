الإحصاءات: ارتفاع الصادرات الأردنية 46.8% في 7 أشهر

الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، والذي يشير إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022 بلغت 5110.0 مليون ديناراً بارتفاع نسبته 44.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

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وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022 ما مقداره 4691.6 مليون ديناراً بارتفاع نسبته 46.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وبلغت قيمة المعاد تصديره 418.4 مليون ديناراً خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022 بارتفاع نسبته 25.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.



أما المستوردات، بلغت قيمتها 11057.0 مليون ديناراً خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022 بارتفاع نسبته 38.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.



ولهذا، فإن العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات والصادرات الكلية قد بلغ 5947.0 مليون ديناراً، وبذلك يكون العجز ارتفع خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبة 34.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021. كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 44.3% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021، في حين بلغت نسبة التغطية 46.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بارتفاع مقداره 1.9 نقطة مئوية.



