الأربعاء 28-09-2022
الوكيل الاخباري

لبنان .. متظاهرون يحتجون على ملف انفجار مرفأ بيروت

شباب العاصمة تنفذ انشطة متنوعة في مراكزها

الكويت.. استحقاق انتخابات مجلس الأمة يوم الخميس

الموافقة على طلب تأسيس حزب سما الأردن الديمقراطي

الرئاسة الفلسطينية: التصعيد الخطير لن يعطي شرعية أو أمنا لإسرائيل

القبض على تجار ومروجي مخدرات في العقبة والرمثا - صور

الإحصاءات: ارتفاع الصادرات الأردنية 46.8% في 7 أشهر

حماية المستهلك توجه نصائح لتقليل فاتورة الشراء

عقل يتوقع انخفاض البنزين 5.5 قرشا ورفع الديزل 3.5 قرشا الشهر القادم

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

 
الأربعاء، 28-09-2022 12:15 م

الإحصاءات: ارتفاع الصادرات الأردنية 46.8% في 7 أشهر

main_image5d39ad129858f


الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، والذي يشير إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022 بلغت 5110.0 مليون ديناراً بارتفاع نسبته 44.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

اضافة اعلان


وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022 ما مقداره 4691.6 مليون ديناراً بارتفاع نسبته 46.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وبلغت قيمة المعاد تصديره 418.4 مليون ديناراً خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022 بارتفاع نسبته 25.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.


أما المستوردات، بلغت قيمتها 11057.0 مليون ديناراً خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022 بارتفاع نسبته 38.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.


ولهذا، فإن العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات والصادرات الكلية قد بلغ 5947.0 مليون ديناراً، وبذلك يكون العجز ارتفع خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبة 34.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021. كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 44.3% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021، في حين بلغت نسبة التغطية 46.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بارتفاع مقداره 1.9 نقطة مئوية.


إقرأ ايضا
448298

اليوان الصيني يهبط لأدنى مستوى منذ 14 عاما

P1-BU693_LIONDO_M_20150826010433

انخفاض حاد بالأسواق المالية الآسيوية

920222616128147129639

عقل يتوقع انخفاض البنزين 5.5 قرشا ورفع الديزل 3.5 قرشا الشهر القادم

encyclopedia-ما-هو-سعر-الفائدة

المركزي الأميركي: الزيادات السريعة في أسعار الفائدة فاقمت مخاطر الركود

520222812336567518238

البنك الأوروبي: أسعار الطاقة في الأردن ارتفعت 30.6% بعد إدخال تعرفة الكهرباء

6333f95dabfb7

توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية للمدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق

أخبار متعلقة
102-002823-gulf-link-iraq-crisis-solutions_700x400

انتهاء الربط الكهربائي بين الأردن والعراق الصيف المقبل

2892ce6e-التضخم-تعبيرية

ارتفاع نسبة التضخم في الأردن إلى 3.85%

85226951_3533229416749961_2743034507731927040_n17

4329 مليون دينار صادرات الأردن خلال 6 شهور

60e9699b58292

بدء الإجراءات التنفيذية لمشروع المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق

1661863900390

جمعية رجال الأعمال تبحث العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع السعودية

HAMawrT0PnMunKrAmwuYBwEJdQo2RCHZDD7QWvL6

ارتفاع صادرات المملكة 45.5% خلال 6 اشهر