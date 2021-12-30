الإحصاءات: نمو الاقتصاد الأردني 2.7% خلال الربع الثالث

الوكيل الإخباري

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- أظهرت نتائج أولية نشرتها دائرة الإحصاءات العامة للتقديرات الربيعة للناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الثالث من العام الحالي نموا نسبته 2.7% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.وأظهرت التقديرات الأولية، وفق الدائرة، أن القطاعات الاقتصادية قد حققت نمواً خلال الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالربع الثالث من عام 2020، حيث حقق قطاع الصناعات الاستخراجية أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 9.7%، ثم قطاع الإنشاءات بنسبة بلغت 3.9%، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 3.5%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.2%.