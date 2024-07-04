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الخميس، 04-07-2024 02:25 م

الإسترليني واليورو يصعدان بدعم من تراجع الدولار

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الوكيل الإخباري- حافظ الجنيه الإسترليني واليورو، خلال تعاملات الخميس على المكاسب التي حققاها أمام الدولار في الجلسة السابقة بفعل ضعف البيانات الاقتصادية الأميركية التي أدت إلى انخفاض قيمة العملة مع انطلاق الانتخابات في بريطانيا واقتراب الانتخابات الفرنسية في مطلع الأسبوع.

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وارتفع الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات 0.13 بالمئة إلى 1.2760 دولار بعد أن صعد 0.46 بالمئة أمس الأربعاء ولامس أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، فيما زاد اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.080 دولار بعد مكاسب 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة وهو أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع أيضا.


والإسترليني الآن في أعلى مستوى مقابل الدولار منذ بداية العام، مما يجعله الأفضل أداء بين العملات العشر الرئيسية في عام 2024.


وانخفض الدولار الأميركي بسبب البيانات الاقتصادية الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع الأربعاء، من بينها تقرير ضعيف عن قطاع الخدمات وآخر عن التوظيف والأعمال يشير إلى تباطؤ الاقتصاد مع ارتفاع عدد المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي.


سكاي نيوز عربية


 




 

 


 

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