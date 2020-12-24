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الخميس، 24-12-2020 12:13 م

الإسترليني يصعد وسط آمال في قرب اتفاق بشأن الخروج البريطاني

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الوكيل الاخباري - واصل الجنيه الإسترليني تحقيق المكاسب، اليوم الخميس، وسط توقعات بأن اتفاقا مرتبطا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي صار وشيكا بعد فترة طويلة من اعتباره صعب المنال، وهو ما يرفع الآمال في قدرة بريطانيا على تجنب خروج ينطوي على اضطراب اقتصادي مع بداية العام الجديد.

والدولار مهدد في ظل تعاملات باهتة بسبب العطلة، إذ يتراجع الطلب على الأصول الأكثر أمانا بفعل الآمال في اتفاق من شأنه حماية تجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بنحو تريليون دولار سنويا من الرسوم الجمركية وتحديد الحصص.

وصعد الإسترليني 0.4 بالمئة إلى 1.3546 دولار في التعاملات الآسيوية بعد صعود 0.9 بالمئة في الجلسة السابقة أنهى به سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام متتالية.
وبلغ مؤشر الدولار 90.233 بعد هبوطه 0.3 بالمئة أمس الأربعاء، وزاد اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.22030 دولار، وهو ما يضاف إلى ارتفاع 0.2 بالمئة خلال الليل.

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ولم يطرأ تغير يذكر على الين الياباني، وهو عملة ملاذ آمن أخرى، إذ بلغ 103.56 مقابل الدولار.


وجرى تداول الدولار الأسترالي الأعلى مخاطرة عند 75.797 سنت أمريكي بعد قفزة 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة، بحسب ما نقلت "رويترز".


وأمام اليوان الصيني، نزلت العملة الأمريكية 0.1 بالمئة إلى 6.5204 يوان في التعاملات الخارجية. وداخليا، جرى تداول اليوان عند 6.5325 للدولار.


هذا وكانت وسائل إعلام بريطانيا قد كشفت، يوم أمس، عن احتمال توقيع اتفاق وشيك خلال الساعات المقبلة بين أوروبا وبريطانيا بشأن اتفاق "بريسكت".


وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بأن المحادثات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حول "بريكست" مستمرة، ونقلت عن مصادر قولهم "إنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى اتفاق خلال الساعات القادمة من مساء اليوم الأربعاء".

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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