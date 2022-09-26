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الإثنين، 26-09-2022 12:22 م

الإسترليني ينهار صوب التعادل مع الدولار

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الوكيل الإخباري - اندفعت سندات المملكة المتحدة لأكبر ارتفاعات يومية لها منذ عقود يوم الجمعة الماضي بعد أن أعلن وزير المالية كواسي كوارتنج عن تخفيضات ضريبية وإجراءات دعم الأسرة ووضع مكتب الديون البريطاني خططًا لإصدار 72 مليار جنيه إسترليني إضافي لهذا العام المالي لتمويل التحفيز.

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ووسعت عائدات سندات الخزانة لأجل عامين صعودها إلى مستوى مرتفع جديد منذ أكتوبر 2008 ، وارتفعت آخر مرة بمقدار 47 نقطة أساس في أكبر قفزة يومية منذ نوفمبر 2009.

وارتفعت عوائد السندات لأجل خمس سنوات ، التي تتأثر بتوقعات السياسة الاقتصادية ، إلى مستوى مرتفع مماثل وارتفعت 47 نقطة أساس في أكبر ارتفاع يومي منذ عام 1991، ارتفعت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بما يزيد عن 30 نقطة أساس ، وهو أكبر ارتفاع يومي منذ عام 1998. ( investing

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