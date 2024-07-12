الإسترليني يواصل الارتفاع ويقترب من مستوى 1.30 دولار

الوكيل الإخباري-

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واصل الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، الارتفاع أمام الدولار، مقترباً من مستوى 1.30 دولار، حيث كان آخر مرة عند هذا المستوى في نيسان 2022.ووفق صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الجمعة، ارتفع الإسترليني بنسبة 0.3 بالمئة مقابل الدولار ليصل إلى 1.2946 دولار، وبارتفاع بنسبة 0.1 بالمئة مقابل اليورو عند 1.1890 يورو، وهو أعلى مستوى له منذ أيلول 2022.وتشير الصحيفة إلى أنه تم تعزيز العملة البريطانية بفضل أرقام الناتج الإجمالي الأقوى من المتوقع التي صدرت أمس الخميس، وإدراك المستثمرين للاستقرار والثقة في الأصول البريطانية، بعد الفوز الكبير لحزب العمال في الانتخابات الأسبوع الماضي.