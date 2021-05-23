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الأحد، 23-05-2021 09:48 ص

الإقتصاد الألماني.. خسائر كورونا تقدر بحوالي 300 مليار يورو

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الوكيل الإخباري- قال معهد الاقتصاد الألماني في كولونيا، إن الأزمة المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد، كلفت الاقتصاد الألماني 300 مليار يورو تقريبا.

ونقلت صحيفة المانية عن رئيس المعهد ميخائيل هيوتير، أن عملية تعويض الخسائر ستستغرق سنوات.

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وأضاف: "تتزايد وتيرة التطعيم، وهذه إشارة مهمة للاقتصاد. لكن لا ينبغي أن تكون لدينا أوهام بأن الأزمة لن تترك أي آثار لاحقا. لولا ظهور فيروس كورونا، كان الاقتصاد الألماني سيحقق النمو بشكل كبير".


وفقا لأحدث البيانات، ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 6.7 ألف حالة في اليوم، وبلغ معدل الوفيات اليومي 82 حالة.


ووفقا لتقديرات معهد روبرت كوخ، التابع لوزارة الصحة الألمانية ويحتفظ بلغت عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 3648958 حالة، وتوفي بسبب مرض كوفيد 87380 مريضا. وتعافى من هذا المرض أكثر من 3.3 مليون مواطن ألماني.


المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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