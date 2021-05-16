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الأحد، 16-05-2021 12:50 م

الإمارات: تحقيق نموا كبيرا من خلال الاستثمارات الأجنبية

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الوكيل الإخباري- أعلن نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد، السبت، أن الإمارات حققت نموا بنسبة 44 بالمئة في الاستثمارات الأجنبية الواردة إليها في 2020 مقارنة مع عام 2019.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على حسابه في تويتر: "رغم تقديرات الأمم المتحدة بانخفاض تدفقات الاستثمارات الخارجية على مستوى العالم بنسبة 42 بالمئة في 2020 بسبب الجائحة، دولة الإمارات تحقق نمواً 44 بالمئة في الاستثمارات الأجنبية الواردة لدولتنا في 2020 مقارنة بـ 2019 لتصل 73 مليار درهم".

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وأضاف "إدارة الأزمات تخلق عائداً.. وأزمات الإدارة تدمر مكاسباً".

 

المصدر- سكاي نيوز

 

 

 

 




 

 


 

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