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الخميس، 21-04-2022 02:40 م

الإمارات تصدر ورقتين نقديتين جديدتين

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الوكيل الاخباري-أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن طرح ورقتين نقديتين جديدتين من فئتي الخمسة والعشرة دراهم، مصنوعة من مادة "البوليمر" وتمتاز بمواصفات فنية وسمات أمنية متقدمة.

ويأتي هذا الطرح الجديد في سياق الإصدار الثالث للعملة الوطنية، وذلك بعد نجاح الطرح الأول للورقة النقدية من فئة الخمسين درهمًا من مادة البوليمر.

وعمل المصرف المركزي على توظيف أحدث المعايير والتقنيات العالمية في الورقتين النقديتين الجديدتين، واستخدام المواصفات الفنية والخصائص الأمنية الظاهرة والكامنة عالية الجودة في صناعة أوراق النقد لتعزيز ثقة المتعاملين بالعملة الوطنية وكذلك مكافحة تزويرها. كما تتضمن الورقتان النقديتان الميزة التلامسية والبارزة بلغة "بريل" لمساعدة المتعاملين من المكفوفين في التعرف على قيمة الورقة النقدية.

وسيتم طرح الورقة النقدية من فئة العشرة دراهم /بوليمر/ للتداول اعتبارًا من اليوم "الخميس" الموافق 21 أبريل 2022، أما الورقة النقدية الجديدة من فئة الخمسة دراهم /بوليمر/ فسيتم طرحها للتداول اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل 2022. وستظل الورقتان النقديتان الحاليتان من ذات الفئة قيد التداول جنبًا إلى جنب مع الأوراق النقدية الجديدة /البوليمر/ بصفتهما أوراق نقدية مضمونة القيمة بموجب القانون.

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