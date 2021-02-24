الإمارات تضيف 50 ألف مليونير جديد حتى عام 2025

الوكيل الاخباري - توقع تقرير "الثروة العالمية 2021" والصادر عن شركة الاستشارات العالمية "نايت فرانك"، أن تضيف الإمارات 10 آلاف مليونير سنويا حتى عام 2025.

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ووفق ما جاء في التقرير، فإن أصحاب الملايين الذين تزيد ثروتهم عن مليون دولار، سيرتفع من 155929 في عام 2020، وصولا إلى 205664 سنة 2025.



كذلك سيرتفع تعداد أصحاب الثروات الكبيرة، وهم من تزيد قيمة أصولهم عن 30 مليون دولار من 1305 في 2020، إلى 1592 عام 2025.



وبذلك سيصل إجمالي تعداد "المليونيرات" في الإمارات خلال الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2025، إلى 50 ألف مليونير جديد.



وأرجع تيمور خان، رئيس قسم الأبحاث في "نايت فرانك" الشرق الأوسط، هذا الارتفاع الكبير في أعداد المليونيرات إلى عاملين، وأوضح قائلا: "نتوقع عودة النمو الاقتصادي بشكل عام، الأمر الذي يرفع أصحاب الملايين، هذا إلى جانب تنوع الاقتصاد وتميزه بالانفتاح، وهو ما يدعم نمو الثروات".

ونقل موقع "زاوية" المتخصص بالأخبار الاقتصادية عن خان قوله: "تقييم حجم النمو خلال السنوات الخمس القادمة، يجعلنا نتوقع أن يكون معظم المليونيرات الجدد من العاملين في قطاعات النقل وخدمات تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قطاعات خدمة المستهلكين".



وعلى الصعيد العالمي فإنه من المتوقع أن يرتفع تعداد الأفراد ذوي الثروات الكبيرة بنسبة 27 في المئة حتى عام 2025، ليصل إلى 663483.



وسيقفز تعداد المليونيرات ممن يمتلكون أصولا تزيد عن مليون دولار من 48.505.781 مليون في 2020 إلى 68.185.442 مليون في 2025.



وتتصدر الولايات المتحدة الأميركية عدد الأفراد فاحشي الثراء حتى مع ارتفاع نمو الثروة مؤخرا في مواقع مثل آسيا والمحيط الهادئ كالصين وهونغ كونغ.



وتبلغ ثروة أغنى المليارديرات في أميركا 2.7 تريليون دولار، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن التقرير.



ومن المتوقع أن تستمر منطقة آسيا والمحيط الهادئ في زيادة الأفراد أصحاب الثروات الكبيرة، بقيادة أثرياء الهند وإندونيسيا، بزيادة تصل لـ33 في المئة.





