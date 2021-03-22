الإمارات تطلق استراتيجية صناعية جديدة .. وهذه مساهمتها بالاقتصاد

الوكيل الاخباري - أعلن قادة دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، إطلاق خطوة هامة لترسيخ مرحلة جديدة في مسيرة بلادهم التنموية.

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وأعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إطلاق الاستراتيجية الصناعية للدولة بهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي من 133 إلى 300 مليار درهم خلال الأعوام العشرة القادمة بقيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

أطلقنا بحمدالله Operation 300Bn..استراتيجية صناعية للدولة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي من ١٣٣ إلى ٣٠٠ مليار درهم خلال العشرة أعوام القادمة بقيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ...تطوير القطاع الصناعي هو تطوير لاستقرارنا الاقتصادي ومكانتنا العالمية ومستقبل أجيالنا pic.twitter.com/ecOSZQpczw March 22, 2021



وأكد أن "تطوير القطاع الصناعي هو تطوير لاستقرارنا الاقتصادي ومكانتنا العالمية ومستقبل أجيالنا".



وأوضح محمد بن راشد أن الهدف من الاستراتيجية هو دعم تأسيس 13 ألف و500 شركة صناعية خلال السنوات القادمة.



وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن أيضا زيادة الانفاق على البحث والتطوير في القطاع الصناعي من 21 مليار إلى 57 مليار درهم خلال السنوات القادمة .

كما أعلن إطلاق "الهوية الصناعية" لدولة الإمارات بهدف دعم منتجاتنا الوطنية، وتعزيز تسويقها عالميا، وترسيخ تنافسيتها صناعيا.



من جانبه قال ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، في تغريدة على حسابه في تويتر: "استراتيجية الصناعة لدولة الإمارات تضع برنامجا وطنيا شاملا للنمو الاقتصادي المستدام".



وأكد أن بلاده لديها ركائز صلبة للانطلاق نحو مرحلة جديدة أقوى وأكثر تنوعا، معربا عن ثقته الكبيرة بتكاتف جهود المؤسسات الحكومة والخاصة في الإمارات "لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في الصناعات الإماراتية المتقدمة وريادتها".



ويعتمد الاقتصاد الإماراتي بشكل موسع على إنتاج وتصدير البترول، الذي يتم إنتاج أغلبه من أبو ظبي ودبي والشارقة، ويصدر الكثير منه كمادة خام.

المصدر : سبوتنك







