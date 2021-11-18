الإمارات تطلق معيار التسليم الجيد للذهب

الوكيل الاخباري- صرح وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي بأن بلاده ستطلق "معيار التسليم الجيد" للذهب اليوم الخميس.



ووفقا لما ذكره الوزير في وقت سابق فإن هذه المعايير ستلزم معامل التكرير بالتدقيق المناسب مع شركات التوريد وإثبات ذلك أمام مراجعين خارجيين.



وتهدف الخطوة إلى تعزيز موقع الإمارات كمركز عالمي في صناعة وتجارة وتداول الذهب والمعادن الثمينة.

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المصدر: روسيا اليوم